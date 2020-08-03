Вчера, 2 августа, Кантемировская дивизия получила на вооружение 10 усовершенствованных танков Т-80БВМ. Передача была проведена на военном полигоне в Алабино.

Новая бронетехника примет участие в первых стрельбах уже на этой неделе. Представители ЗВО отмечают, что экипажи полностью готовы к использованию данных танков, так как обучались на Т-80БВМ прошлой партии.

В СМИ сообщают, что у модифицированной бронетехники были увеличены все ее базовые параметры, включая мобильность, защиту, огневую мощь и скорость перемещения. Удалось также повысить дальность стрельбы орудия при использовании любых типов снарядов, как в дневное, так и ночное время суток. На танках установлена всеракурсная защитная система от новейших противотанковых систем.