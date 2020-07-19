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31-летняя актриса Агата Муциниеце «развела» своих детей на честный разговор об отдыхе на море. Мия и Тимофей перед этим отдыхали в Крыму вместе с бывшим супругом Агаты и Мирославой Карпович, которая по упорным слухам является новой пассией актера.

Пользователи сети, которые смотрели своеобразное интервью о разводе, отметили отличное чувство юмора актрисы, а также вполне адекватную реакцию на информацию о новом романе бывшего мужа.

Слухи о том, что Мирослава Карпович встречается с Прилучным, появились сравнительно недавно. Парочку несколько раз видели то в супермаркете, то на отдыхе у моря, то в других общественных местах. Многие поклонники Муциниеце постоянно подвергают Карпович жесткой критике, а также посылают ей сообщения с угрозами.

Сама Мирослава говорит, что об угрозах ей рассказывали друзья – сама она их в глаза не видела. Также она утверждает, что шумиха вокруг нее только добавляет популярности, поэтому волноваться ей не о чем.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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