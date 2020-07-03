В покушении на убийство обвиняется 63-летний житель Майкопа, напавший с топором на свою сожительницу 49 лет.

По данным следствия, утром 22 мая между мужчиной и женщиной, проживающими в доме по улице Шоссейной, произошла ссора. В процессе ссоры мужчина сходил в гараж и вернулся оттуда с топором. Им он нанес три удара сожительнице в область головы. Пострадавшая с кровавыми ранами сумела выбраться из дома и нашла находившихся неподалеку на улице полицейских. Они вызвали бригаду скорой помощи и задержали нападавшего. Женщина была госпитализирована.

По факту покушения возбуждено уголовное дело. В настоящий момент обвиняемый содержится в следственном изоляторе, ему назначена судебно-медицинская экспертиза.