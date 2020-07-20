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Тренер по бодибилдингу М. Малек назвал «сушку» тела наиболее эффективным способом избавления от лишних килограммов. Эксперт отметил, что эта методика не наносит никакого вреда здоровью и позволяет поддерживать практически идеальную форму.

«Способ безвреден, если применять его в меру. Если в результате сушки вы теряете за неделю от 500 граммов до килограмма, то опасаться какого-либо вреда для организма не стоит. В противном случае существенно возрастает риск обезвоживания. Особенно если во время сушки дополнительно применяются мочегонные лекарственные препараты», – заявил тренер.

Эффективная «сушка» предполагает полное исключение из рациона питания спортсмена углеводов. Благодаря этому жировые отложения расщепляются и безопасно выводятся из организма.

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