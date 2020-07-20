Петр Тултаев, глава Саранска, сообщил о том, что в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», в городе будут отремонтированы некоторые дорожные полотна.

Согласно словам мэра, на 2021 год уже подготовлены сметы, по которым были проведены государственные экспертизы, на ремонт дорог, расположенных на пятнадцати улицах. Речь идет о проезжих частях, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность дорожного полотна, требующего проведения на них ремонтных работ, составляет одиннадцать километров. В следующем году на их выполнение планируется потратить 198 000 000 рублей. Однако Тултаев отметил, что для ремонта всех дорог с ямами и трещинами требуется как минимум в 2 раза больше средств.