В управлении СКР по Подмосковью сообщили о возбуждении уголовного дела после нахождения трупа женщины в Сергиевом Посаде. Тело было спрятано в чемодане.

Отмечается, что подозрительная сумка была обнаружена грибниками неподалеку от железнодорожной станции Радонеж. Позднее они позвонили в полицию и рассказали о своей страшной находке. На место инцидента тут же прибыли оперативники, которые осмотрели его и опросили очевидцев.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти женщины. С помощью молекулярно-генетической проверки планируется выяснить личность погибшей.