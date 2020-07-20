Синоптики сообщают, что в Севастополе ожидается небольшое похолодание, пришедшее в город вместе с западным ветром. Погода будет облачной и дождливой.

Сегодня, 20 июля, в Севастополе уже с ночи идет дождь. В дневное время суток воздух прогреется лишь до 26 градусов тепла – это приятная новость для тех, кто страдал от сильного зноя на прошлой неделе. Завтра погода останется облачной, но осадков не ожидается. Температура воздуха в тени достигнет +27 градусов.

Однако в среду, 22 июля, снова станет солнечно, из-за чего температура на улице поднимется до +29 градусов. Скорость ветра при этом тоже возрастет – местами она составит 10 м/с, поэтому жителей просят быть осторожными. На следующий день снова придет похолодание. Температура упадет на 5 градусов.