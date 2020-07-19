Армения нашла эффективное оружие против танков и бронетехники армии Азербайджана. Используемые ею беспилотные аппараты уже уничтожили 6 боевых машин. Среди них – пять танков, которые уже не подлежат восстановлению, а также отправленная для эвакуации подбитой техники БРЭМ (ремонтно-эвакуационная машина).

Фотографии уничтоженных дронами боевых машин размещают в социальных сетях военнослужащие армянской армии. Беспилотные аппараты в момент удара по технике самоуничтожаются, из-за чего их можно назвать боеприпасами, способными самостоятельно преследовать цель.

Артиллерия и беспилотники весьма активно используются армянскими войсками в недавно возобновившемся вооруженном конфликте. Ереван пока не использует авиацию, стремясь сдерживать развитие боевых действий. Однако недавно проведенная операция по переброске в Азербайджан вооружения из Турции может вывести столкновение на совершенно новый уровень.