читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Армения нашла эффективное оружие против танков и бронетехники армии Азербайджана. Используемые ею беспилотные аппараты уже уничтожили 6 боевых машин. Среди них – пять танков, которые уже не подлежат восстановлению, а также отправленная для эвакуации подбитой техники БРЭМ (ремонтно-эвакуационная машина).

Фотографии уничтоженных дронами боевых машин размещают в социальных сетях военнослужащие армянской армии. Беспилотные аппараты в момент удара по технике самоуничтожаются, из-за чего их можно назвать боеприпасами, способными самостоятельно преследовать цель.

Артиллерия и беспилотники весьма активно используются армянскими войсками в недавно возобновившемся вооруженном конфликте. Ереван пока не использует авиацию, стремясь сдерживать развитие боевых действий. Однако недавно проведенная операция по переброске в Азербайджан вооружения из Турции может вывести столкновение на совершенно новый уровень.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

На аэродром в Ульяновске приземлился самолет с оторванной задней дверью

В ходе тренировочного полета в Ульяновской области самолет остался без задней двери.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Military Watch: в Иране обнаружили неизвестные российские ракеты

Американское информационное агентство Military Watch сообщило об обнаружении в Иране неизвестных ракет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Россиянина уволили из UFC за неонацистскую татуировку

Алексей Кисер, боец из РФ, сообщил о своем увольнении из UFC из-за… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 июля – пасмурно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 19 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 июля – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 июля – ясно, до 24 °C | Королев: погода, 19 июля – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 19 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 19 июля – ясно, до 30 °C |