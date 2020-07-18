читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аналитики военного издания Military Watch попытались разобраться в причинах массового крушения истребителей США.

Как отмечается, за последние несколько месяцев рухнули семь американских истребителей. Так, последний случай произошёл несколько дней назад – истребитель F-16C потерпел крушение на базе Холломан. В июне потерпел крушение F-15C, вылетевший с базы в Великобритании. Через три дня рухнул F-18F американских ВМС.

При этом точная причина крушений в настоящее время неизвестно. Нельзя также предположить, что дело в использовании устаревших моделей – некоторые истребители начали поступать на вооружение лишь в последние пять лет, другие служили ещё в эпоху “холодной войны”.

По мнению аналитиков, эти происшествия можно объяснить плохим обучением пилотов, сложностями технического обслуживания, а также сбоями в программах. В связи с этим отмечаются планы ВВС США поэтапно обновлять истребители до моделей шестого поколения, которые на данный момент демонстрируют низкий уровень аварийности.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге до 15 сентября продлили выплаты медикам и соцработникам

В Санкт-Петербурге указом губернатора Александра Беглова были продлены выплаты врачам и соцработникам,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.07.2020
  • читать 1 минуту

В детском саду Петрозаводска выявлен коронавирус

В Петрозаводске у сотрудницы детского сада была подтверждена коронавирусная инфекция. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.07.2020
  • читать 1 минуту

В Ленобласти было найдено захоронение 310 советских солдат

В Выборгском заливе Ленобласти было найдено братское захоронение солдат, погибших в период… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 18 июля – небольшая облачность, до 28 °C |