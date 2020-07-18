Аналитики военного издания Military Watch попытались разобраться в причинах массового крушения истребителей США.

Как отмечается, за последние несколько месяцев рухнули семь американских истребителей. Так, последний случай произошёл несколько дней назад – истребитель F-16C потерпел крушение на базе Холломан. В июне потерпел крушение F-15C, вылетевший с базы в Великобритании. Через три дня рухнул F-18F американских ВМС.

При этом точная причина крушений в настоящее время неизвестно. Нельзя также предположить, что дело в использовании устаревших моделей – некоторые истребители начали поступать на вооружение лишь в последние пять лет, другие служили ещё в эпоху “холодной войны”.

По мнению аналитиков, эти происшествия можно объяснить плохим обучением пилотов, сложностями технического обслуживания, а также сбоями в программах. В связи с этим отмечаются планы ВВС США поэтапно обновлять истребители до моделей шестого поколения, которые на данный момент демонстрируют низкий уровень аварийности.