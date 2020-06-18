читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Путин в интервью передаче “Москва. Кремль. Путин” рассказал о том, что его внуки иногда совершают звонки ему в Кремль.

Фрагмент с этим диалогом появился в Instagram на странице журналиста Михаила Зарубина, который и взял интервью. На записи он интересуется вопросом, могут ли внуки Путина связаться с ним в то время, когда он сам работает, и получает на это положительный ответ.

Также за кадром остался ответ на вопрос о том, могут ли в рабочее пространство случайно попасть личные вещи Путина.

О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году. В следующем году он отметил, что хотел бы больше общаться с внуками, но времени на то ему не хватает. Также он заявил, что, вопреки распространённому мнению, его внуки живут в Москве.

Ранее мы сообщали, как Путин отреагировал на шутку Максима Галкина про него.

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.06.2020
  • читать 1 минуту

В Биробиджане собака нашла свёрток с патронами

В Биробиджане бездомная собака принесла на одну из автозаправок упаковку с патронами.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.06.2020
  • читать 1 минуту

Эксперт рассказал о том, какие разрешения нельзя давать приложениям на смартфонах

IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев рассказал о функциях, доступ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 18 июня – переменная облачность, до 28 °C | город Мытищи, 18 июня – облачно с прояснениями, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский, 18 июня – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 18 июня – небольшой дождь, до 10 °C | Королев, 18 июня – пасмурно, до 30 °C | Подольск, 18 июня – небольшая облачность, до 28 °C | Армавир, 18 июня – пасмурно, до 25 °C |