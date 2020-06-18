Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

Владимир Путин в интервью передаче “Москва. Кремль. Путин” рассказал о том, что его внуки иногда совершают звонки ему в Кремль.

Фрагмент с этим диалогом появился в Instagram на странице журналиста Михаила Зарубина, который и взял интервью. На записи он интересуется вопросом, могут ли внуки Путина связаться с ним в то время, когда он сам работает, и получает на это положительный ответ.

Также за кадром остался ответ на вопрос о том, могут ли в рабочее пространство случайно попасть личные вещи Путина.

О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году. В следующем году он отметил, что хотел бы больше общаться с внуками, но времени на то ему не хватает. Также он заявил, что, вопреки распространённому мнению, его внуки живут в Москве.

Ранее мы сообщали, как Путин отреагировал на шутку Максима Галкина про него.