В Ленинградской области был найден труп мужчины, пропавшего без вести более двух недель назад.

Согласно имеющейся информации, тело было найдено в посёлке Свирица на берегу реки Заводской 6 июня. О страшной находке сообщила женщина, позвонившая в правоохранительные органы. Также она уточнила, что, вероятно, тело принадлежит её мужу. Мужчина пропал ещё 20 мая.

На месте происшествия сотрудники полиции нашли в пяти метрах от берега тело мужчины. При этом на левой руке у него был порез, перевязанный бинтом, а на правой ноге – 15-килограммовая гантель, привязанная электрошнуром. Гантель, как отмечается, принадлежит мужчине, в его гараже есть ещё одна точно такая же.

По словам женщины, действительно оказавшейся его женой, погибший последние два месяца страдал от депрессии и принимал специальные препараты. Вечером 20 мая он ушёл из дома и не вернулся.