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Певица Настя Каменских порадовала своих поклонников новой откровенной публикацией в Instagram.

В кадре певица позирует в топе с глубоким декольте, позволяющем увидеть грудь Каменских практически во всех подробностях. Сама Настя выглядит весьма счастливой. В подписи к снимку она высказывается об эмоциях счастья, и предлагает жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый день.

Поклонники, судя по всему, обратили мало внимания на слова певицы, в отличие от её форм. Они выразили своё восхищение множеством комплиментов. Некоторые шутливо заметили, что “понятно, куда все смотрят”, а также отметили, что декольте Каменских отвлекло их от своих дел.

Впрочем, подобное можно было услышать от мужской части подписчиков, а женщины были более сдержаны в эмоциях, но всё же отметили, что для некоторых из них свадьба Насти и Потапа стала любимым воспоминанием.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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