Один из участников шоу America’s Got Talent Брендон Уилбаргер сумел изрядно удивить жюри, выбрав для своего номера необычный костюм.

Мужчина, которому, как отмечается, 31 год, появился на сцене в золотом халате и с рокерским макияжем. Спустя некоторое время он снял свой халат, под которым оказался не менее экстравагантный открытый и сверкающий купальник.

Участник выступил с песней, и во время своего номера он также исполнил достаточно откровенный танец. Кроме того, он забрался на стол, за которым находилось жюри.

Зрители весьма оценили выступление мужчины, как и жюри. Одна из них, Хайди Клум, заявила, что мужчина поразил её воображение. В итоге он единогласно был допущен до следующего раунда шоу.