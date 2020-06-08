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Один из участников шоу America’s Got Talent Брендон Уилбаргер сумел изрядно удивить жюри, выбрав для своего номера необычный костюм.

Мужчина, которому, как отмечается, 31 год, появился на сцене в золотом халате и с рокерским макияжем. Спустя некоторое время он снял свой халат, под которым оказался не менее экстравагантный открытый и сверкающий купальник.

Участник выступил с песней, и во время своего номера он также исполнил достаточно откровенный танец. Кроме того, он забрался на стол, за которым находилось жюри.

Зрители весьма оценили выступление мужчины, как и жюри. Одна из них, Хайди Клум, заявила, что мужчина поразил её воображение. В итоге он единогласно был допущен до следующего раунда шоу.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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