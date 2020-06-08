Первое в мире детальное исследование рациона больших белых акул у побережья восточной Австралии показывает, что этот хищник с вершины пищевой цепочки тратит больше времени на поиск пищи вблизи морского дна, чем ожидалось.

«В желудках акул мы обнаружили останки различных видов рыб, которые обычно живут на морском дне или закапываются в песок. Это указывает на то, что акулы должны проводить значительную часть своего времени в поисках пищи прямо над морским дном», – рассказывает ведущий автор Ричард Грейнджер, докторант в Центре Чарльза Перкинса и Школе общественных и экологических наук в Сиднейском университете. «Плавающий над поверхностью воды плавник акулы оказался стереотипом».

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, является важным вкладом в понимание привычек акул и их миграции.

Доктор Вик Педдеморс, соавтор из Департамента базовой промышленности (рыболовство) штата Новый Южный Уэльс, отмечает: «Мы обнаружили, что хотя рыба, особенно большой аррип, была преобладающей добычей молодых белых акул в штате Новый Южный Уэльс, содержимое желудка говорит о том, что питаются они и у морского дня.

Грейнджер отмечает: «Это открытие соответствует данным, полученным нами от меченых трекерами акул, которые показывали, что они проводят много времени на глубине нескольких метров».

В ходе исследования было изучено содержимое желудка 40 молодых белых акул (Carcharodon carcharias), пойманных в рамках программы штата Shark Meshing. Ученые сравнили данные с опубликованными в других странах мира, в основном в Южной Африке, чтобы установить структуру питания вида.

«Понимание особенностей питания этих загадочных хищников и того, как это связано с моделями миграции, поможет разобраться, что лежит в основе конфликтов между человеком и акулой, и как мы можем наилучшим образом защитить этот вид», – рассказывает доктор Габриэль Мачовски-Капуска, старший научный сотрудник Центра Чарльза Перкинса и соавтор исследования.

Грейнджер добавляет: «У белых акул разнообразная диета. Помимо лосося, мы нашли останки других костистых рыб, включая угрей, путассу, кефалей и губановых. Мы обнаружили, что скаты также являются важным диетическим компонентом, включая мелких донных и электрических. На орляковых скатов акулы также охотятся, хотя это может быть трудно, учитывая, как быстро они передвигаются».

Исследование показало, что в большинстве случаев акулы предпочитают:

пелагическую рыба, рыбу, плавающую в серединной части океана, например, большого аррипа – 32,2%;

донную рыбу например, морских коровок или плоскоголовок – 17,4%;

рифовую рыбу, например, восточных синих груперов – 5,0%;

хрящевую рыбу, например, скатов – 14,9%.

Остальную часть не удалось опознать или выделить определенный паттерн. Грейнджер отмечает, что морские млекопитающие, другие акулы и головоногие (кальмары и каракатицы) в пищу употреблялись реже.

«Охота на более крупную добычу, включая других акул и морских млекопитающих, таких как дельфин, вряд ли возможна, пока длина акулы не достигнет примерно 2,2 метра», – подчеркивает Грейнджер.

Ученые также обнаружили, что у крупных акул, как правило, была диета с высоким содержанием жира, вероятно, из-за их потребности в энергии для миграции.

«Это соответствует многим другим исследованиям, проведенным нами, показывающим, что дикие животные, включая хищников, выбирают диеты, точно сбалансированные для удовлетворения их потребностей в питательных веществах», – отмечает соавтор профессор Дэвид Раубенхаймер, заведующий кафедрой пищевой экологии в Школе общественных и экологических наук.

Отслеживание белых акул показывает, что они сезонно мигрируют вдоль восточного побережья Австралии от южного Квинсленда до северной Тасмании, и диапазон движения увеличивается с возрастом.

Защита этого вида и безопасное управление его взаимодействием с людьми является приоритетом для ученых и Департамента базовой промышленности штата Новый Южный Уэльс.

«Это исследование даст нам много информации, чтобы помочь в этом процессе мирного сосуществования», – отмечает доктор Педдеморс.