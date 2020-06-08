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Специалисты агентства Vuslon сообщили о 3-х важных нововведениях, которые повлияют на водителей в Российской Федерации в эти летние месяцы.

Первым из них называют изменение государственной программы льготного кредитования на покупку авто. Оно уже вступило в силу. Стоимость покупаемого транспортного средства теперь может составить 1 500 000 рублей. Воспользоваться скидкой, размер которой может составить 10-25 процентов, теперь могут медики, семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет и автомобилисты, сдающие свою машину старше 6 лет по программе Trade-in.

Вторым нововведением являются дополненные правила легализации тюнинга авто. Теперь проверка будет осуществляться в спецлабораториях. Были также ужесточены требования к ввозу и использованию праворульных машин. Грузовые машины и автобусы с правым рулем и вовсе запретят к ввозу в страну.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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