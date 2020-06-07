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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обсудил с активистами строительства парка во Всеволожске.

Парк планируется возвести на Песчанке. Как рассказал Дрозденко на своей странице в Instagram, он стал парламентёром между активистами и администрацией. Он заявил о том, что парк не должен являться местом для раздора, а Всеволожску необходим центр притяжения, для которого Юбилейная площадь не подходит.

Как сообщил Дрозденко, пока что они сумели прийти к договоренности в отношении некоторых мест благоустройства, таких как зоны тишины или домики ля уток. Кроме того, они пришли к соглашению насчёт озеленения, отведя приоритет шаровидным ивам. Также он отметил, что активисты будут участвовать в доработке проекта.

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