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Житель города Тейково, расположенного в Ивановской области, был осужден за хранение песни, которая была признана экстремистским материалом.

Во время проведения проверки, связанной с противодействием экстремизму в Сети, прокуратура Тейковского района обнаружила факт хранения экстремистского музыкального произведения местным жителем на своей страничке в социальной сети «Одноклассники».

В результате межрайонная прокуратура открыла дело об административном правонарушении в отношении местного жителя. Суд рассмотрел данное дело и признал мужчину виновным в совершенном преступлении. Теперь ему предстоит выплатить штраф.

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