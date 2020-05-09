читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Мурманске местные жители пожаловались на сквер у памятника Кирову. Как они считают, реставрация памятника была сделана некачественно, и он вновь требует ремонта.

Жалоба была опубликована в социальной сети “ВКонтакте” в официальном сообществе города. Так, горожане отметили провалившуюся и покосившуюся плитку в дорожном покрытии, а в некоторых местах и вовсе её отсутствие.

Работы по благоустройству сквера были совершены в ноябре 2019 года. Выполнением работы занимались подрядчики, которых наняло муниципальное учреждение “Мурманские городские парки и скверы”. В комментариях некоторые жители отметили, что столь печальные последствия благоустройства территории произошли из-за того, что работы проводились практически в зимнее время.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Дочь Задорнова поделилась пикантным снимком с гитарой

Дочь Михаила Задорнова Елена порадовала своих подписчиков в Instagram пикантной фотографией. Елена… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту

Американская модель Пейдж Вулен высмеяла своих недовольных фанатов

Популярная американская модель Пейдж Вулен регулярно подвергается резкой критике хейтеров, которые осуждают… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту

В Краснокаменске в День Победы вандалы оскорбили Путина надписью на трибуне

В городе Краснокаменск Забайкальского края неизвестные хулиганы в День Победы испортили трибуну,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 мая – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи, 9 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 9 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев, 9 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 9 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 9 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C |