В Мурманске местные жители пожаловались на сквер у памятника Кирову. Как они считают, реставрация памятника была сделана некачественно, и он вновь требует ремонта.

Жалоба была опубликована в социальной сети “ВКонтакте” в официальном сообществе города. Так, горожане отметили провалившуюся и покосившуюся плитку в дорожном покрытии, а в некоторых местах и вовсе её отсутствие.

Работы по благоустройству сквера были совершены в ноябре 2019 года. Выполнением работы занимались подрядчики, которых наняло муниципальное учреждение “Мурманские городские парки и скверы”. В комментариях некоторые жители отметили, что столь печальные последствия благоустройства территории произошли из-за того, что работы проводились практически в зимнее время.