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Пользователи восхитились естественной красотой Алены, дочки Владимира Политова, вокалиста музыкального коллектива «На-На».

В СМИ напоминают, что мать Алены развелась с певцом спустя 10 лет совместной жизни с ним, а затем вместе с дочерью переехала в Германию. В настоящее время она не общается с музыкантом, но ее дочь часто контактирует с отцом. В одном из своих недавних постов девушка отметила, что безгранично любит его. Фанаты при этом отмечают, что Алена очень похожа на Владимира.

Однако пользователей недавно привлек внимание пост, в котором девушка опубликовала новую фотографию, показав на ней свою естественную красоту. В подписи к снимку Алена отметила, что не считает себя красавицей. Подписчики тут же начали убеждать ее в обратном, оставив множество комплементов.

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