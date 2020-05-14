Что такое термоциклер? Это прибор, используемый в лабораториях и предназначенный для осуществления полимеразной цепной реакции. Во время работы данного оборудования каждый цикл повторяет фрагмент ДНК. Чтобы достигнуть максимально точного копирования, изменения температурного режима проходят в кратчайшие сроки.

Термоциклер осуществляет серию охлаждений и нагреваний, во время которых специалист сможет самостоятельно установить продолжительность последующих запусков и задать необходимую температуру. Главным плюсом такого прибора является то, что температурные изменения совершаются за считанные секунды. Достоверность поддержки соответствующей температуры на определённом уровне варьируется от 0,1 до 0,5 градуса. Оборудование способно работать сразу с десятками лабораторных ёмкостей. Кроме этого, присутствуют планшетные системы. Вне зависимости от месторасположения пробирок, все они охлаждаются, нагреваются идентично, в случае отсутствия градиентного нагрева по ширине блока.

Как устроен амплификатор?

Данный прибор формируется из:

корпуса;

крышки, которая обычно оснащена специальным нагревательным элементом и устанавливаемой по высоте, за счёт чего пробирка полностью погружается в блок и вверху не собирается конденсат;

термоэлектрических компонентов для охлаждения, созданных по принципу Пельтье;

вентиляторов;

составляющих для нагрева;

радиаторов;

микропроцессора;

экрана, на который выводятся данные и поступает информация о процессе;

клавиатура, позволяющая вводить нужные параметры работы и программировать прибор.

Что учитывается при выборе

Подбирая термоциклер важно учесть такие параметры, как:

Температура подымается одновременно во всех образцах и обеспечивается точность установления температурного режима. Чем выше показатели данных факторов, тем достоверней требуемый итог;

Оперативность охлаждения, нагрева. Благодаря такому параметру сокращается время работы сотрудников;

Широкий диапазон температур;

Отсеки для пробирок достаточно вместительны, к тому же есть варианты использовать различные параметры пробирок.

Применяя лабораторные ёмкости по 0,1 мл, есть возможность сэкономить на реагентах, соответственно уменьшается стоимость анализа и увеличивается число одновременно обрабатываемого материала;

Большое количество программ.

Помимо вышеперечисленных достоинств лабораторного прибора следует отдать предпочтение гибкости конфигурации во время программирования, размер экран и его тип, какие данные выводятся на дисплей и какой вид они имеют. Амплификаторы предлагаются со сменными блоками, адаптерами, позволяющими установить пробирки нужного размера либо микропланшет. Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте компании Пущинские лаборатории по ссылке

Использование термоциклера

Такое оборудование применяется в исследовательских, а также аналитических учреждениях, фармацевтике, медицине, молекулярной биологии, для определения отцовства и в прочих сферах деятельности.

В области криминалистики, изымается ДНК с места, где совершенно правонарушение, его серийно копируют и сопоставляют с ДНК человека, находящегося под подозрением.

С помощью прибора устанавливается отцовство.

Также он незаменим в антропологии, биологии, позволяет проследить как эволюционировали родственные организмы.

Что касается медицины, с помощью амплификатора можно в кратчайшие сроки диагностировать и обнаружить наличие паразитных, бактериальных заболеваний и прочих проблем. Допустим, если носитель определённой болезни находится в группе риска после заражения, до проявления первых признаков. В этом случае, найти возбудитель поможет небольшое количество молекул ДНК.

Ещё одно направление в медицине, где используется такое оборудование – определение предрасположенности на генетическом уровне к непереносимости того или иного лекарства.

С помощью прибора специалисты могут получить производимые РНК либо белки в большом объеме для сельской сферы деятельности, медицины, фармацевтики. Для подобных целей изымается ген ДНК, воспроизводится и после этого внедряют в иной живой организм, он будет вырабатывать необходимые белки.

В пищевой промышленности есть возможность найти ГМО в продуктах, за счёт проведения анализов на присутствие вредоносных микроорганизмов в смывах с устройства, продукции.

По материалам сайта www.laboratorii.com