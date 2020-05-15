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Виталина Мусина, девушка-блогер из Казани, разместила видеоролик, на котором показано, как она пошла в магазин, надев вместо медицинской маски свои трусики.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как синеволосая блогерша снимает с себя нижнее белье, а затем сразу же надевает его на свое лицо. Затем девушка оказывается возле входа в супермаркет. В конце ролика она прохаживается между полок магазина, продолжая при этом носить на голове трусы.

Пользователи по-разному отнеслись к действиям девушки. Некоторые начали критиковать ее, считая, что она поступила крайне неэтично. Другие поддержали Мусину, отметив, что в Татарстане сейчас трудно купить маски в аптеках, поэтому приходится импровизировать.

Футбол:
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