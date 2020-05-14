В Ленобласти будут установлены две современные станции водоподготовки.

Как сообщается, установка будет произведена в Волховском районе. Таким образом, жители посёлков Аврово и Иссад получат централизованный доступ к питьевой воде, соответствующей всем требуемым нормативам. До этого у них подавалась лишь техническая вода, непригодная для питья.

Как отмечается, ГУП “Леноблводоканал” уже подписал договор об установке станций. Такие установки представляют собой стальные сооружения, которые ставятся на скважины. Отмечается, что подобные станции не требуют много времени на проектирование и строительство.

Вода проходит многоступенчатую очистку, причем все процессы автоматизированы. Запуск станций планируется уже в июле.