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В Ижевске от коронавирусной инфекции скончались ещё два человека. Об этом 29 мая рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Как отмечается, оба скончавшихся имеют возраст старше 50-ти лет. Таким образом, общее число умерших в республике составляет 16 человек.

Согласно последней информации оперштаба по коронавирусу, в республике было выявлено 629 человек с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки было выявлено 24 новых пациента. Отмечается, что среди пациентов 199 человек в удовлетворительном состоянии, 28 имеют среднюю степень тяжести, и 11 человек в тяжёлом состоянии.

За всё время эпидемии 375 пациентов вылечились от коронавируса. За последние сутки число вылечившихся составило 14 человек.

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