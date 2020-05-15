читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Благовещенске произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл утром 15 мая – сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 08:56 местного времени. Столкновение произошло поблизости от перекрёстка улиц Артиллерийская и Ленина.

Как было предварительно установлено, водитель автомобиля Toyota Mark II совершал поворот налево и не предоставил преимущество Mercedes-Benz. В результате произошедшего столкновения Mercedes откинуло в сторону, где стояли припаркованные Toyota Vitz и Toyota Mark X.

Отмечается, что в инциденте никто не пострадал, однако все машины получили сильные механические повреждения.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Американский военный рассказал об угрозе от российских систем РЭБ

Американский полковник Скот Вудворт, командующим бронетанковым полком, в своём микроблоге в Twitter… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.05.2020
  • читать 1 минуту

Брэд Питт извинился перед Дженнифер Энистон за прошлые обиды

До встречи с Анджелиной Джоли на съёмках фильма “Мистер и миссис Смит”… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.05.2020
  • читать 1 минуту

Татьяна Буланова перенесла онлайн-выступление из-за проблем со здоровьем

Певица Татьяна Буланова отменила своё онлайн-выступление из-за ухудшегося самочувствия. Как она сообщила… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 15 мая – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи, 15 мая – небольшая облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 15 мая – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 15 мая – переменная облачность, до 9 °C | Королев, 15 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск, 15 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир, 15 мая – облачно с прояснениями, до 24 °C |