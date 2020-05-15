В Благовещенске произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл утром 15 мая – сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 08:56 местного времени. Столкновение произошло поблизости от перекрёстка улиц Артиллерийская и Ленина.

Как было предварительно установлено, водитель автомобиля Toyota Mark II совершал поворот налево и не предоставил преимущество Mercedes-Benz. В результате произошедшего столкновения Mercedes откинуло в сторону, где стояли припаркованные Toyota Vitz и Toyota Mark X.

Отмечается, что в инциденте никто не пострадал, однако все машины получили сильные механические повреждения.