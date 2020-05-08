В Татарии обнаружен мертвым Альфис Мухаметгараев, руководитель исполнительного комитета Сармановского района.

В средствах массовой информации, сославшись на источник среди правоохранителей, отмечают, что тело мужчины было обнаружено вчера, 7 мая, в лесной полосе, расположенной неподалеку от населенного пункта Альметьево. На данный момент времени следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Согласно предварительным сведениям, Мухаметгараев покончил жизнь самоубийством. На момент смерти ему был 51 год. Он получил должность главы исполкома района около двух лет назад.