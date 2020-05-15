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Представители ВМС США решили прокомментировать ролики, опубликованные Пентагоном и демонстрирующие встречи с НЛО.

Первый случай произошел в весенние месяцы 2014 года. Летчик тогда рассказал, что обнаруженный им неопознанный летающий объект имел небольшие габариты и был похож на чемодан. Он пролетел всего в одном километре от НЛО, однако ему так и не удалось выяснить его тип или установить с ним визуальный контакт.

Второй инцидент случился около 7 лет назад. По словам пилота, речь шла о небольшом воздушном судне с размахом крыльев около 1,5 метров, поэтому он посчитал, что этим НЛО являлся беспилотник. Однако военным так и не удалось выяснить, кому именно принадлежал данный БПЛА.

Футбол:
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