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В Северодвинске из-за действий подростка пострадал 7-летний ребёнок.

Инцидент произошёл 10 мая на детской площадке возле дома №8 по проспекту Победы. Как было предварительно установлено, на площадке произошла ссора между мальчиками 11-ти и 7-ми лет, которые не смогли поделить качели. В итоге конфликт между детьми закончился тем, что старший мальчик бросил младшего так, что тот сильно ударился головой об землю. Инцидент попал на видеокамеры наблюдения.

В настоящее время пострадавший находится в больнице на обследовании и установлении окончательного диагноза. Отмечается, что его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

Следователи проводят проверку инцидента и установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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