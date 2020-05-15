Представители рабочей группы «Аэронет» сообщили о планах создать космический буксир, который должен будет убирать орбитальный мусор и обслуживать спутники.

В опубликованных в Сети материалах указывается, что этот уникальный буксир сможет разводить спутниковые аппараты по орбитам, проводить обслуживание группировок спутников, а также собирать и утилизировать космические отходы. Аванпроектирование данного устройства должно начаться уже в 2020 году.

Рабочая группа надеется привлечь около 75 000 долларов на проведение начальных работ для подготовки как минимум 3-х версий буксира. Отмечается, что его масса составит примерно 80 килограмм. Ему удастся перевозить космические аппараты и мусор весом до 150 килограмм.