В Московской области появился самый маленький в России зубр с необычным именем Муж.

Как отмечается, таким именем зубрёнок обязан устоявшейся традиции давать всем зубрам клички, начинающиеся на Му, а у бизонов – на Ма. За последние несколько недель в зубровом питомнике Приокско-Террасного заповедника появилось столько детёнышей зубрят и бизонов, что сотрудники уже устали придумывать им имена.

Самым первым появился на свет зубр Муземлянин – он родился 22 марта в День Земли. Вскоре у него появилась родственница Мусила, а у бизонов девочка МатаХари. После этого произошло пополнение снова у зубров – Муж и Мубрава.

Сотрудники питомника обратились ко всем любителям животных с просьбой помочь в придумывании кличек для животных. Свои варианты можно отправить в группе питомника в соцсетях.