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В Московской области появился самый маленький в России зубр с необычным именем Муж.

Как отмечается, таким именем зубрёнок обязан устоявшейся традиции давать всем зубрам клички, начинающиеся на Му, а у бизонов – на Ма. За последние несколько недель в зубровом питомнике Приокско-Террасного заповедника появилось столько детёнышей зубрят и бизонов, что сотрудники уже устали придумывать им имена.

Самым первым появился на свет зубр Муземлянин – он родился 22 марта в День Земли. Вскоре у него появилась родственница Мусила, а у бизонов девочка МатаХари. После этого произошло пополнение снова у зубров – Муж и Мубрава.

Сотрудники питомника обратились ко всем любителям животных с просьбой помочь в придумывании кличек для животных. Свои варианты можно отправить в группе питомника в соцсетях.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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