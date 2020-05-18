Сотрудники Министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что коронавирусом заболели около 2 000 медработников, причем 16 из них скончались.

Согласно словам Светланы Стригунковой, главы ведомства, COVID-19 обнаружен почти у 9 процентов медиков, которые работают с инфицированными. Речь идет не только о врачах, но также о среднем и младшем медперсонале. Всего с зараженными в регионе взаимодействуют 22 500 медработников.

Руководительница регионального Минздрава добавила, что от пневмонии и коронавиурсной инфекции умерли 16 сотрудников медучреждений. Она отметила, что семьи умерших получат все предусмотренные в этих случаях выплаты. Стригункова также уверила в наличии у врачей двухнедельного запаса масок, перчаток, защитных костюмов и антисептиков.