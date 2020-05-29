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В подмосковной деревне Дубровка был найден новорожденный ребёнок.

Как сообщается, младенец в хозяйственной сумке был обнаружен за гаражами, его увидел мужчина, который пришёл за своей машиной. Новорожденный был доставлен в больницу, ему оказали необходимую помощь – мальчик успел переохладиться, но не сильно. Отмечается, что если бы младенец был найден хотя бы на полчаса позже, спасти его, скорее всего, не удалось бы. В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По факту обнаружения младенца в Талдомском районе было возбуждено уголовное дело. Организована прокурорская проверка, дело было взято под контроль областной прокуратуры. Ведётся поиск матери новорождённого.

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