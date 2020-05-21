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Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, в рамках недавнего совещания, проведенного совместно с прокурором города, заявил, что все медработники получили обещанные президентом выплаты.

Отмечается, что почти 14 000 медиков, которые работали с зараженными коронавирусом пациентами, получили доплаты. Величина выплаты зависит от должности медика и может составить от 25 000 до 80 000 рублей. Еще одно постановление российского правительства обязывает выдать надбавки 19 624 сотрудникам медицинских учреждений.

Глава региона добавил, что выплаты в размере 300 000 рублей были выданы 68 медработникам, которые оказались инфицированы COVID-19 при работе в больницах. По 1 миллиону рублей выплатили семьям медиков, которые скончались от данной инфекции. Все доплаты и надбавки были зачислены на банковские карточки врачей.

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