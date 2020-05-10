На интернет-портале СКР появилась информация об убийстве ветерана ВОВ в населенном пункте Тевриз, расположенном в Омской области. Полицейские уже задержали подозреваемого.

В опубликованном сообщении отмечается, что тело 96-летнего мужчины без признаков жизни обнаружили его родные. По факту произошедшего было открыто уголовное дело. В убийстве подозревается 65-летний житель Тевриза.

Согласно предварительной информации, преступление было совершено в среду, 6 мая, в вечерние часы. Обвиняемый зашел в гости к ветерану. Затем между ними началась словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им ветерана в область груди. Потерпевший скончался от потери крови. Мужчину задержали и заключили под стражу.