В Чишминском районе Республики Башкортостан был выявлен очаг бешенства. В результате в садовом товариществе «Локомтив-4» было решено ввести карантин.

Сотрудники управления Россельхознадзора по региону сообщили о том, что собака, инфицированная смертельным вирусом, была найдена 20 мая. Недавно местные власти официально ввели в данном районе карантин по домашним животным.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, в садовом товариществе запретили заниматься торговлей питомцев и домашнего скота. Местным жителям также нельзя проводить выставки с участием животных и вывозить их за границы карантина. К тому же в районе неразрешено ловить диких зверей.