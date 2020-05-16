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В Москве собираются заняться реставрацией Старого монетного двора на Никольской улице.

Как отмечается, комплекс состоит из пяти объектов культурного наследия федерального значения. Его состояние в целом можно оценить как удовлетворительное, но необходимы работы по ремонту части фасадов, а также внутренних помещений.

Согласно информации с официального сайта мэра Москвы, предполагается, что работы начнутся уже в 2021 году. В настоящее время ведётся исследование и оценка всех особенностей исторического комплекса, степень сохранности зданий и выяснение всего объёма требуемых работ.

После этого будет произведен расчёт и согласование проекта реставрации, и только после этого подрядчик получит разрешение на работу.

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