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Вчера, 7 мая, в вечерние часы в одном из многоквартирных домов города Калуга случился взрыв бытового газа.

Данный инцидент произошел на четвертом этаже жилого здания, находящегося на улице Баррикад. В квартире и подъезде ударная волна выбила все стекла, однако соседние помещения ущерба не получили.

Виновным в произошедшем взрыве, скорее всего, является владелец квартиры. Он относится к инвалидной группе, так как страдает психическим расстройством. Дмитрий Денисов, и.о. главы Калуги, отметил, что мужчину доставили в медицинское учреждение на Бушмановке. Его текущее состояние неизвестно.

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