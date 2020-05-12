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Александр Дрозденко, глава Ленинградской области, подписал постановление о возобновлении работы предприятий торговли и сферы услуг с 12 мая.

На своей страничке в социальной сети «Инстаграм» губернатор опубликовал несколько изображений, которые наглядно демонстрируют сведения о том, каким организациям можно возобновить работу и при каких условиях они смогут осуществлять свою деятельность.

Многое зависит от того, в каких именно районах находятся предприятия, так как в разных зонах наблюдается различная эпидемиологическая обстановка. Впрочем, продавать непродовольственные товары можно будет даже в районах с неблагоприятными эпидемиологическими условиями, но только при соблюдении определенных правил.

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  • Анна
  • 10.05.2020
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