Александр Дрозденко, глава Ленинградской области, подписал постановление о возобновлении работы предприятий торговли и сферы услуг с 12 мая.

На своей страничке в социальной сети «Инстаграм» губернатор опубликовал несколько изображений, которые наглядно демонстрируют сведения о том, каким организациям можно возобновить работу и при каких условиях они смогут осуществлять свою деятельность.

Многое зависит от того, в каких именно районах находятся предприятия, так как в разных зонах наблюдается различная эпидемиологическая обстановка. Впрочем, продавать непродовольственные товары можно будет даже в районах с неблагоприятными эпидемиологическими условиями, но только при соблюдении определенных правил.