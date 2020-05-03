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В Ижевске шестеро активных участников несанкционированного пикета были оштрафованы.

Как сообщается, мероприятие состоялось 1 мая в Ижевске на улице Советской. Всего в пикете приняли участие 20 человек. При этом они, как отмечается, не подавали в администрацию города заявления о своих намерениях организовать пикет.

В итоге, в полицейское отделение были доставлены шесть человек, которые участвовали в пикете наиболее активно. Всем им были выписаны административные протоколы за несанкционированное проведение пикета, а также за нарушение самоизоляции.

Решением суда каждому из этих шести человек были назначены штрафы по каждому протоколу: 5 тысяч рублей за участие в пикете, и 1 тысячи рублей за нарушение самоизоляции.

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