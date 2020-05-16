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В Италии уже с 3 июня собираются разрешить поездки между регионами, а также снять запрет на въезд в страну и выезд из неё. Информация об этом была опубликована в ночь на 16 мая.

Отмечается, что запрет на поездки может быть не снят, если в регионах будет выявлено слишком много случае заражения коронавирусом. Такое же правило распространяется и на другие страны. Таким образом, если в другой стране сложная эпидемиологическая обстановка, в Италии может быть запрещено выезжать туда или приезжать оттуда.

Также отмечается, что будет разрешено движение между Ватиканом и Сан-Марино и соседними территориями.

Кроме того, с 18 мая разрешается передвижения в пределах одного региона, однако в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничительные меры могут быть вновь введены.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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