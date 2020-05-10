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В Германии состоялась акция протеста, направленная против продления ограничительных мер.

Протест состоялся в Берлине на площади Розы Люксембург. Как сообщили очевидцы, находящиеся здесь люди проигнорировали требования соблюдать социальную дистанцию и стояли менее чем в метре друг от друга.

На площадь прибыли сотрудники правоохранительных органов, но поначалу в происходящее они не вмешивались. Задерживать протестующих они начали только после того, как те стали пытаться прорваться на соседние улицы. В итоге было задержано около 90 человек.

В Мюнхене, как отмечается, на площади Мариенплац, также состоялась акция протеса – на улицу вышло более трёх тысяч местных жителей. Они потребовали снятия мер ограничения из-за сложной из-за коронавируса экономической ситуации.

Митинг состоялся и в Кельне, где протестующие, без масок, пытались зайти в торговый центр. Несмотря на перекрытие полицией входов, некоторые люди сумели пробраться.

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