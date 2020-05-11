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В Свердловской области двое мужчин напали на девушку, являющуюся оператором мобильного комплекса фотофиксации.

Инцидент произошёл на шестом километре дублёра Сибирского тракта, рядом с местом, где недавно был сбит пешеход. Как сообщается, мужчины шли мимо установленной камеры фотофиксации, и повалили её на землю. Девушка-оператор, находившаяся поблизости в машине, вышла к ним.

Злоумышленники набросились на девушку и избили её, нанеся несколько ударов по лицу, а также избив палками и ногами. Также они забрали её мобильный телефон. Как отмечается, в скором времени мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в магазине алкогольной продукции. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь.

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