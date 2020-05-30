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В Челябинской области были отправлены на карантин из-за коронавирусной инфекции сотрудники местного управления Росгвардии.

Согласно опубликованной информации, коронавирус был обнаружен у одной из сотрудниц, которая занималась оформлением документов. В настоящее время женщина была госпитализирована. Отмечается, что в контакт с ней входили семь человек, в том числе начальник отделения, у них были взяты анализы, и отправили их на двухнедельную самоизоляцию.

Рабочие помещения отделения Росгвардии на улице Елькина прошли дезинфекцию, работа будет продолжена в штатном порядке. Отмечается, что были усилены карантинные меры, начальник управления Росгвардии по региону Александр Ясинский взял ситуацию под собственный контроль.

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