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26-летний житель Архангельска обвиняется в совершении убийств и в разбое.

Согласно версии следствия, инцидент произошёл 22 октября 2019 года в Исакогорском округе в одном из развлекательных заведений. Обвиняемый, будучи пьяным, подождал, когда в помещении он останется один с 33-летней продавщицей. Затем он закрыл дверь и запер её изнутри, после чего накинулся на женщину и начал её избивать.

Также он душил её шнурком, а затем нанёс несколько раз удары колюще-режущим предметом. Женщина от полученных травм скончалась на месте инцидента. Злоумышленник после этого забрал выручку, а также алкоголь, сигареты и шоколад.

Обвиняемый в настоящее время заключён под стражу, расследование инцидента продолжается. Свои действия мужчина не прокомментировал.

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