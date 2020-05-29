В одном из медицинских учреждений Абакана двое пациентов с коронавирусной инфекцией решили сбежать из больницы, отказавшись от лечения.

Отмечается, что у одного из беглецов коронавирус официально подтвержден, а второй ранее контактировал с зараженным, поэтому мог быть инфицирован. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сбежавших пациентов и вернули их обратно в медицинское учреждение. На них также составили административные протоколы.

Недавно состоялся суд, который признал беглецов виновными в совершенном правонарушении. Больному, у которого подтвержден COVID-19, выписали штраф в размере 30 000 рублей, а его спутнику придется заплатить 15 000 рублей.