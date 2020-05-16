Серпуховская Центральная районная больница получила семь новых автомобилей для оказания неотложной помощи.

Как сообщается, это автомобили LADA Largus, они оборудованы местами для лежачих больных, а также они имеют носилки и ниши для размещения в них необходимого оборудования, и комфортные сиденья для медиков.

Отмечается, что часть новых машин будет использована для обслуживания населения в штатном режиме, а остальные автомобили перейдут бригадам, которые проводят тестирование на выявление у пациентов коронавирусной инфекции. Как заявили медики, увеличение числа машин позволяет проводить обслуживание пациентов, которые находятся на дому, в более быстром режиме, а также снижает нагрузку на “скорую помощь”.