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В городе Салехард сегодня, 29 мая, в утренние часы был найден труп мужчины, на котором следователи обнаружили рану от огнестрельного оружия.

Данное происшествие случилось в микрорайоне Брусничный. Сейчас на месте инцидента находится следственно-оперативная команда. Специалисты пытаются установить обстоятельства и причины случившегося. Для этого они опрашивают возможных свидетелей и проводят осмотр места трагедии.

Следователи уже установили личность умершего – им оказался 28-летний мужчина, живший в Салехарде. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают разные версии произошедшего, включая желание погибшего свести счеты с жизнью.

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