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В управлении СК РФ по Московской области сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в сексуальном надругательстве над шестнадцатилетней девушкой в Ногинске.

Согласно предварительным сведениям, во вторник, 12 мая, обвиняемые посадили жертву в автомобиль против ее воли, а затем отвезли в ближайшую лесополосу. Там они изнасиловали девушку и осуществили в отношении нее другие насильственные действия.

Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленников и задержали их. Отмечается, что в скором времени им предъявят обвинение, а суд изберет меру пресечения. Расследование продолжается.

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