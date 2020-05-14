читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ЛИУ-1, превысивших свои должностные полномочия. Их обвиняют в применении насилия по отношению к заключённому.

Согласно предварительной информации, в период с 8 по 9 мая 2020 года сотрудники Томского ЛИУ-1, находясь в помещении учреждения, применили насилие к осуждённому и избили его, нанеся несколько ударов руками и ногами по телу.

Состояние потерпевшего не раскрывается. Также не сообщается число подозреваемых в инциденте. По факту произошедшего была организована служебная проверка, ведётся установление всех обстоятельств инцидента, однако отстранены ли подозреваемые от работы, выяснить не удалось.

Обвиняемым грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Давид Манукян и Ольга Бузова подверглись травле за клип на песню “Журавли”

Пользователи Сети резко раскритиковали совместный клип Давида Манукяна и его возлюбленной Ольги… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.05.2020
  • читать 1 минуту

За прошедшие сутки в Подмосковье 153 человека вылечились от коронавируса

За последние сутки в Московской области от коронавирусной инфекции выздоровело 153 человека.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.05.2020
  • читать 1 минуту

В Йошкар-Оле местный житель избил бригадира за некачественный ремонт

В Йошкар-Оле завершено расследование в отношении 29-летнего мужчины, избившего человека в присутствии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 14 мая – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи, 14 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 14 мая – ясно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 14 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Королев, 14 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C | Подольск, 14 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 14 мая – ясно, до 18 °C |