В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ЛИУ-1, превысивших свои должностные полномочия. Их обвиняют в применении насилия по отношению к заключённому.

Согласно предварительной информации, в период с 8 по 9 мая 2020 года сотрудники Томского ЛИУ-1, находясь в помещении учреждения, применили насилие к осуждённому и избили его, нанеся несколько ударов руками и ногами по телу.

Состояние потерпевшего не раскрывается. Также не сообщается число подозреваемых в инциденте. По факту произошедшего была организована служебная проверка, ведётся установление всех обстоятельств инцидента, однако отстранены ли подозреваемые от работы, выяснить не удалось.

Обвиняемым грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.