Сотрудники управления СКР по Ленинградской области сообщили о начале проверки сведений касательно появления в Лужском районе нелегальной свалки.

Согласно их словам, этот мусорный полигон должен был быть закрыт по решению суда, однако, по заявлениям людей, на него до сих пор вывозят отходы. Он расположен рядом с населенным пунктом Мшинская, местные жители которого и обнаружили соответствующее правонарушение.

На место инцидента будет направлена специальная следственная группа. Она должна будет определить виновных и оценить бездействие местных властей с юридической точки зрения. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.