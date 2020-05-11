В Америке вызывает беспокойство российский лёгкий штурмовик Як-130.

Как сообщается, этому самолёту уже несколько десятков лет, и он использует как учебный воздушный аппарат. Благодаря ему российские пилоты приобретают начальный опыт, позволяющий им использовать истребители серии Су.

Разработан Як-130 был в середине 1980-х. В его создании принимали участие не только инженеры СССР, но и специалисты из Италии, работающие в концерте Alenia Aermacchi. По завершению совместной работы в СССР был создан Як-130, а в Италии – модель М-346.

Как отмечается, система управления Як-130 позволяет имитировать пилотирование чуть ли не всех современных истребителей, в том числе зарубежных. В настоящее время на базе этого самолёта разрабатывается штурмовик, который может стать конкурентом для американского истребителя F-16. Однако российская модель будет дешевле в производстве и проще в обслуживании.